إيران: نجحنا بالتصدي لهجوم إلكتروني تجسسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد عزاري جهرومي، اليوم الأحد، إن بلاده نجحت في التصدي لهجوم إلكتروني ثان تتعرض له البلاد خلال أسبوع.

وكتب جهرومي على حسابه على "تويتر"، أن طبيعة الهجوم "تجسسية" وتهدف إلى اختراق أجهزة حكومية.

وأشار جهرومي إلى أن الهجوم المزعوم كُشف ونُزع فتيله بواسطة "درع الأمن السيبراني. حددنا خوادم تجسس، وتعقبنا متسللين"، دون الخوض بالتفاصيل.

وكان جهرومي قد قال يوم الأربعاء الماضي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن هجوما إلكترونيا "كبيرا" و "حكوميا" استهدف أيضا البنية التحتية الإلكترونية لإيران، ولم يخض في أي تفاصيل عن الهجوم المزعوم سوى قوله إنه تم نزع فتيله وسينشر تقريرا حوله.

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ونفى الوزير يوم الثلاثاء الماضي تقارير تحدثت عن عمليات اختراق مصارف إيرانية، من بينها تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية عن اختراق حسابات ملايين من عملاء المصارف الإيرانية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها إيران إنها تصدت لهجوم إلكتروني، رغم أنها قطعت الإنترنت عن الكثير من بنيتها التحتية بعد أن تسبب فيروس "ستوكسنت" الحاسوبي الخبيث، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه من صنع الولايات المتحدة وإسرائيل، في تعطيل الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية أواخر الألفية الثانية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قال مسؤولون أميركيون إن فرق إنترنت عسكرية أميركية شنت هجوما على أنظمة حواسيب عسكرية إيرانية، حيث تراجع الرئيس دونالد ترامب، عن خطط توجيه ضربة عسكرية تقليدية ردا على إسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية في الخليج العربي.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي، وتنفيذه سياسة "أقصى ضغط" ضد طهران، لتتعرض الأخيرة لعدة جولات من العقوبات القاسية.