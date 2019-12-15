شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول وفاة "إنفلونزا الخنازير" بأحد مستشفيات مدينة إب والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بتسجيل أول وفاة بوباء "إنفلونزا الخنازير" بأحد مستشفيات مدينة إب.

ويأتي هذا في ظل انتشار الأوبئة والأمراض القاتلة كالدفتيريا والكوليرا والسحايا والتي تفتك بأرواح المواطنين في إب خصوصا الأطفال والنساء. Advertisements كما تم تسجيل حالة إصابة جديدة بوباء "إنفلونزا الخنازير" في إب، ونقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة حيث لا يزال المريض يرقد في العناية المركزة، في الوقت الذي ترفض فيه المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية استقبال المصابين بإنفلونزا الخنازير لعدم وجود غرف "حجر" صحية وإمكانيات طبية. ويأتي تسجيل حالة الإصابة بالوباء بعد ثلاثة أيام من إصابة مواطن آخر بإنفلونزا الخنازير.

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