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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: عام الاستعداد للخمسين احتفالية إماراتية مستحقة لمسيرة مباركة والان مع التفاصيل
الأحد 15 ديسمبر 2019
قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش إن عام_الاستعداد_للخمسين احتفالية إماراتية مستحقة لمسيرة مباركة.
وأضاف قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويرت، اليوم الأحد، كانون الأول 15، 2019، أن هذه المسيرة وحّدت الإمارات وصنعت إحدى أنجح تجارب الاستقرار والتنمية إقليمياً.
وتابع الوزير الإماراتي: سنويةٌ نلج منها إلى المستقبل ومشاريعه كالذكاء الاصطناعي والفضاء واقتصاد المعرفة.
وختم قرقاش تغريده بالقول: مواقعنا المقدمة والصدارة، وطموحنا سقفه السماء
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