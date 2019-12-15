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مقتل عناصر من القاعدة بغارات أمريكية في شبوة والبيضاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 15 ديسمبر 2019

طالت سلسلة من الغارات الجوية الأمريكية، مواقع يتحصن فيها عناصر من تنظيم القاعدة، في مناطق جبلية تلتقي فيها ثلاث محافظات يمنية، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين على الأقل.

 

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مسئولين يمنيين ان: الطائرات الأمريكية وطائرات بدون طيار استهدفت ست مناطق على الأقل وأنها كانت جميعها في منطقة جبلية تلتقي فيها كل من محافظات البيضاء وشبوة وأبين. و تشتهر المنطقة الشاسعة بجبالها الصخرية و كانت جماعة القاعدة تستخدمها كمخبأ.

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وذكر مسؤول إعلامي في البيضاء أن 23 غارة جوية نفذتها طائرات أمريكية. وقال مسؤول آخر إن أربعة من مقاتلي القاعدة قتلوا في الغارات الجوية التي استهدفت منطقة الصعيد بشبوة.

 

ووقع الانفجاران بين الساعة الثانية صباحا والساعة الخامسة صباحا ، واهتزت المنازل إثرهما ماتسبب في حالة من الذعر بين السكان النائمين الذين فروا خائفين، بينما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد إلى السماء وشوهدت بريقات ضوئية من بعيد بسبب الانفجارات

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