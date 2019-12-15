الزعتر: سلاح الانتقالي جزء من صناعة السلام في اليمن

الأحد 15 ديسمبر 2019

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن هاشتاق #سلاح_الانتقالي_يعيق_السلام هو جزء من محاولات فاشلة تهدف لتشويه دور القوى الجنوبية التي لعبت دوراً لا يستهان به في مواجهة الإرهاب الحوثي والمشروع الإيراني.



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وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: سلاح الانتقالي لا يعيق السلام بل هو جزء من عملية صناعة السلام في اليمن.

وتابع: قبل أن تفكر في سلاح الانتقالي الذي أسقط المشروع الإيراني والحوثي في المحافظات الجنوبية، كان من الأولى أن يكون الحديث عن سلاح الإخوان في المحافظات الشمالية.. لماذا لا نرى له فاعلية وتأثير في مواجهة المشروع الحوثي والإيراني.