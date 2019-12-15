شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. مقتل وإصابة 45 من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش برازح والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 قُتل وأصيب نحو 45 عنصرا من مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في وقت متأخر من مساء السبت، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وبحسب مصادر عسكرية، فقد اندلعت المواجهات اثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في “بني معين” وجبل الاذناب الاستراتيجي بمديرية رازح. Advertisements وتمكنت قوات اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللواءين السادس والواجب الأول حرس حدود، محاولة المليشيا المتمردة وأجبرتها على الفرار. بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش الوطني، تعزيزات المليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات. وأسفر القصف والمواجهات عن مصرع 18 عنصرا من مليشيا الحوثي، وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

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