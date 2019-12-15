بن عزيز: العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي تسير وفقاً للخطط المرسومة

الأحد 15 ديسمبر 2019

أكد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز أن العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران تسير وفقاً للخطط المرسومة.



وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية يحققون انتصارات متتالية في مختلف الجبهات والميادين.

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جاء ذلك خلال ترأّس قائد العمليات المشتركة، أمس السبت، اجتماعاً لرؤساء اركان العمليات المشتركة لمناقشة العمليات القتالية والعسكرية في مختلف الجبهات والمحاور العسكرية بحضور رئيس هيئة ركن العمليات المشتركة اللواء الركن محسن الداعري.

وأشاد خلال الاجتماع بالانتصارات والبطولات التي سطرتها وحدات الجيش الوطني الخميس الماضي في المنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف حيث تمكنت من تحرير سلسلة جبال قشعان وأجزاء واسعة من وادي سلبة شمال المحافظة، في عملية نوعية بمشاركة فاعلة من طيران تحالف دعم الشرعية، وتكبيد مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ولفت اللواء بن عزيز إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي في الساحل الغربي وفي مختلف المناطق، ورفضها للاتفاقات والمواثيق وسعيها الحثيث في إفشال وتدمير ما تبقى من اتفاق ستوكهولم والجهود المبذولة في سبيل تحقيق السلام.