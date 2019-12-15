لجنة التحقيق في اغتيال الحمادي تغادر تعز

الأحد 15 ديسمبر 2019

غادرت لجنة التحقيق في ملابسات استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، السبت، مقرهافي منطقة العين، بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.



وأكد مصدر عسكري في محور تعز لـ “سبتمبر نت”، تجمهر عدد من المدفوعين من جهات عمدت إلى إرباك عمل لجنة التحقيق، أمام مقرها، في منطقة العين.

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وذكر المصدر أن المتجمهرين أطلقوا النار، وحاولوا اقتحام مقر اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة تعرضت لاعتداءات متكررة خلال فترة عملها، للتأثير على سير التحقيقات.

وكانت لجنة التحقيق المشكّلة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وصلت، الثلاثاء، إلى مقر اللواء 35 مدرع، وشرعت في التحقيق بملابسات، استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي