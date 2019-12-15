- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التحقيق في اغتيال الحمادي تغادر تعز والان مع التفاصيل
الأحد 15 ديسمبر 2019
غادرت لجنة التحقيق في ملابسات استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، السبت، مقرهافي منطقة العين، بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.
وأكد مصدر عسكري في محور تعز لـ “سبتمبر نت”، تجمهر عدد من المدفوعين من جهات عمدت إلى إرباك عمل لجنة التحقيق، أمام مقرها، في منطقة العين.
وذكر المصدر أن المتجمهرين أطلقوا النار، وحاولوا اقتحام مقر اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة تعرضت لاعتداءات متكررة خلال فترة عملها، للتأثير على سير التحقيقات.
وكانت لجنة التحقيق المشكّلة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وصلت، الثلاثاء، إلى مقر اللواء 35 مدرع، وشرعت في التحقيق بملابسات، استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التحقيق في اغتيال الحمادي تغادر تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.