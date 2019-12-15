السيطرة على حريق في مخزن مجمع للقطاع النفطي بالكويت

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:08 صباحًا, 15 ديسمبر 2019 م المناطق _ الكويت سيطرت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية اليوم على حريق اندلع بأحد المخازن للآلات الميكانيكة في سرداب مبنى مجمع القطاع النفطي في الشويخ.

وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحفي أن الحريق تسبب في أضرار مادية بسيطة، ولا توجد أي إصابات.

وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل فريق تحقيق فني حسب الإجراءات المتبعة في المؤسسة للوقوف على ملابسات الحادث.

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