شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مصابًا في اشتباكات عنيفة بالعاصمة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

شهدت بيروت ليل السبت عمليّات كرّ وفرّ بين القوى الأمنية والمتظاهرين، من ساحة الشهداء وصولاً إلى الصيفي.

وأشار الدفاع المدني إلى أنّ الاشتباكات نتج عنها 90 مصاباً، تمّت معالجة إصابات 54 مواطناً ونقل 36 جريحاً إلى المستشفيات للمعالجة إثر الإشتباكات.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر" أنّ عناصر مكافحة الشغب تتعرّض لاعتداءاتٍ ورمي حجارة ومفرقعات ناريّة من قِبل بعض الأشخاص، طالبة "وقف هذه الإعتداءات وإلا فستضطر لاتخاذ إجراءات إضافيّة وأكثر حزماً".

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وبعدما أصرّ المتظاهرون على البقاء في الشارع وعمدوا إلى إشعال مستوعبات النفايات، أكّدوا أنّ مندسّين هم مَن بدأوا برشق القوى الأمنية بالحجارة لافتعال الإشتباكات.

وأطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع، وسقط العديد منها على مبنى بيت "الكتائب" وسُجّلت حالات اختناق للمتظاهرين داخل المبنى، بعدما فتح أبوابه لاستقبال المُصابين من المتظاهرين.

كذلك، وقعت إشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وحوالي 10 أشخاص يرتدون الأسود إفتعلوا إشكالاً في وسط بيروت، وكانوا يحملون العصي ويعتدون على المتظاهري.