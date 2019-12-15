شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال الجوية توقف حركة الملاحة بمطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل
توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي اليوم نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية وانعدام الرؤية إلى الصفر بسبب الضباب الكثيف.
وأوضحت إدارة مطار بغداد في بيان صحفي أنه سيتم فتح الأجواء أمام حركة الملاحة الجوية حينما تتحسن الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية, داعيةً المسافرين إلى تفهم الأمر حفاظًا على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال الجوية توقف حركة الملاحة بمطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.