شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال الجوية توقف حركة الملاحة بمطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل

توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي اليوم نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية وانعدام الرؤية إلى الصفر بسبب الضباب الكثيف.

وأوضحت إدارة مطار بغداد في بيان صحفي أنه سيتم فتح الأجواء أمام حركة الملاحة الجوية حينما تتحسن الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية, داعيةً المسافرين إلى تفهم الأمر حفاظًا على سلامتهم.