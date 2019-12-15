عباس: استمرار إسرائيل بتجاهل التزاماتها ينهي فرص السلام

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، أن استمرار إسرائيل في تجاهل تنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقات الموقعة سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني وفدا من المفكرين وكبار المثقفين المصريين، بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وقال عباس "إصرار إسرائيل على سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات وهدم البيوت، والمضي بسياسة تهويد مدينة القدس المحتلة والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

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وشدد الرئيس الفلسطيني على أن هناك إرادة سياسية ثابتة لإجراء الانتخابات والتغلب على أي تحديات يفرضها أي طرف، مشيرا إلى أن ديمقراطية الشعب الفلسطيني كانت ضحية للانقسام، وأن الانتخابات هي مخرجنا وبوابتنا لحماية قضيتنا ووحدة شعبنا.

ولفت إلى أنه دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة لا يوجد دولة ولا يوجد عاصمة.

وأطلع الرئيس عباس الوفد على آخر التطورات السياسية الجارية في المنطقة، منوها بضرورة زيارة فلسطين، باعتبار الخطوة كسرا للحصار الذي يفرضه الاحتلال والوقوف بشكل عملي وعلى أرض الواقع مع الشعب الفلسطيني، ومشاهدة الظلم الواقع عليه جراء الاحتلال وإجراءاته.