العاهل السعودي وولي العهد يهنئان ملك البحرين باليوم الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبحرين.

وأعرب العاهل السعودي باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك البحرين، ولحكومة وشعب البحرين الشقيق إطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية تهنئة مماثلة للملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للعاهل البحريني، ولحكومة وشعب البلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.