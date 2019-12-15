أبوالغيط يحذر "شباب العالم" من أطماع إيرانية تهدد "الشرق الأوسط"

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، السبت، أن إيران تسعى دائما وأبدا إلى تهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بسبب مطامعها بالمنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال أبوالغيط: "إيران تستغل الأوضاع الراهنة في المنطقة والتحديات التي تواجهها بسبب محاولات إسقاط الدولة الوطنية في بعض دول المنطقة"، مشيرا إلى أن الأوضاع التي يشهدها الشرق الأوسط منذ عام 2011 خلقت أجواء غير مستقرة.

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وأشار إلى أن العديد من الدول العربية انزوت أو يتهددها الخراب ما أدى إلى فتح شهية دول الجوار وتيارات إرهابية "متأسلمة" لملء الفراغ نتيجة لغياب الدولة الوطنية.

وشدد على ضرورة أن تتوحد الدول العربية في خندق واحد لمواجهة هذه التحديات والتهديدات، منوها بقرارات الجامعة العربية في هذا الشأن.



بدوره، شدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة وخصوصا الإرهاب والتطرف.

وقال العثيمين، خلال مشاركته أيضا، إن الظواهر الجديدة التي تحيط بنا من إرهاب وتطرف وكراهية ضد الإسلام تؤكد أن المنطقة مستهدفة ويجب التعامل مع تلك التهديدات سريعا.

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، أمس السبت، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس ولفيف من المسؤولين الدوليين وشباب العالم.