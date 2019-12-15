شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع خبير ألغام حوثي وعنصرين من المليشيا في البيضاء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (عدن)لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم وجُرِح آخرون بينهم خبراء ألغام في انفجار عبوتين ناسفتين، أثناء محاولتهم زرعها في منطقة سيلة الملاجم بجبهة فضحة شرق محافظة البيضاء بوسط اليمن.
وأفاد مصدر عسكري بأن عناصر من المليشيا المدعومة من إيران، حاولت الليلة الماضية زراعة ألغام في سيلة فضحة بمديرية الملاجم، إلا أن العبوة انفجرت أثناء المحاولة وأسفرت عن مصرع خبير زراعة ألغام وعنصرين آخرين إلى جواره، بحسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وكان خبير ألغام وعنصرين آخرين من الميليشيا، لقوا مصرعهم في حادثة مشابهة في المنطقة ذاتها من الأسبوع المنصرم.
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