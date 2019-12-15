مصرع خبير ألغام حوثي واثنين من الميليشيات في البيضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم بينهم خبراء ألغام، فيما جرح آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين أثناء محاولتهم زرعها في منطقة سيلة الملاجم بجبهة فضحة شرق محافظة البيضاء بوسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري بأن عناصر من الميليشيات المدعومة من إيران حاولت الليلة الماضية زراعة ألغام في سيلة فضحة بمديرية الملاجم، إلا أن العبوة انفجرت أثناء المحاولة وأسفرت عن مصرع خبير زراعة ألغام وعنصرين آخرين إلى جواره، بحسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

ولقي خبير ألغام وعنصرين آخرين من الميليشيات مصرعهم في حادثة مشابهة في المنطقة نفسها من الأسبوع الماضي.