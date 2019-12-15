اشار عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش الى ان "ما حصل بالامس من غزوات ليست بريئة او عفوية"، معتبرا ان "هناك نوعا من "هز العصى" وقد يصل في اي لحظة الى صدام دموي اذا سقطت نقطة دم واحدة".
وفي حديث تلفزيوني، لفت علوش الى ان "تيار المستقبل كان جزء من هذه السلطة الى حين استقالة رئيس حكومة تصريف الاعمال الحريري"، مؤكدا "اننا في تيار المستقبل لم نستفذ مع الفساد في الدولة وقد يكون هناك شخصيات منسوبة للمستقبل وهي موضع التصويب اليوم"، مشددا على ان "تيار المستقبل لا يفرض غطاء على احد".
واوضح علوش ان "الحريري يرغب في عدم التخلي عن المسؤولية في هذه اللحظات الحرجة"، مؤكدا ان "كتلة المستقبل ستسمي الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة ولكن لا نعرف كيف سيكون مسار الاستشارات النيابية غدا".
كانت هذه تفاصيل خبر علوش: لا نعرف كيف سيكون مسار الاستشارات النيابية غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.