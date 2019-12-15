علوش: لا نعرف كيف سيكون مسار الاستشارات النيابية غدا

اشار عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​ الى ان "ما حصل بالامس من غزوات ليست بريئة او عفوية"، معتبرا ان "هناك نوعا من "هز العصى" وقد يصل في اي لحظة الى صدام دموي اذا سقطت نقطة دم واحدة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت علوش الى ان "تيار المستقبل كان جزء من هذه ​السلطة​ الى حين استقالة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​الحريري​"، مؤكدا "اننا في تيار المستقبل لم نستفذ مع ​الفساد​ في ​الدولة​ وقد يكون هناك شخصيات منسوبة للمستقبل وهي موضع التصويب اليوم"، مشددا على ان "تيار المستقبل لا يفرض غطاء على احد".

واوضح علوش ان "الحريري يرغب في عدم التخلي عن المسؤولية في هذه اللحظات الحرجة"، مؤكدا ان "​كتلة المستقبل​ ستسمي الحريري ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة ولكن لا نعرف كيف سيكون مسار الاستشارات النيابية غدا".