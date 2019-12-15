مصطفى حسين يدين الاعتداء على مكتب التيار الوطني الحر

دان رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ ما تعرض له احد مكاتب ​التيار الوطني الحر​ في جديدة الجومة، مستغرباً هذا الاسلوب الخارج عن ادبيات اهل عكار المعروفة بتنوعها.

وتمنى النائب حسين في بيان، على الجميع ضبط النفس والتعبير بالاطر الحضارية بعيداً عن منطق التعدي والالغاء، محذراً من اتخاذ التطورات منحى التدهور الامني لان اللعب ب​الأمن​ خطر لا يمكن لاحد ضمان حدوده.

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