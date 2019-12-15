البعريني استنكر الاعتداء على مكتب المستقبل على مفرق كوشا وحرق مكتب الوطني الحر في جديدة الجوم

استنكر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ الاعتداء على مكتب تيار "المستقبل" على مفرق كوشا وحرق مكتب "​التيار الوطني الحر​" في جديدة الجومة، معتبراً ان اليد خلف الاعتداءات واحدة، وان هذه الاساليب لا تعبر عن ادبيات اهل عكار، وأن عكار التي ترفض منطق الالغاء تحتضن جميع ابنائها وحرية خياراتهم. واذ تخوف من ان يؤدي الوضع المتشنج للمزيد من الاحداث الامنية، أسف لأن موعد ​الاستشارات النيابية​ الاثنين تلفه ضبابية تُبقي اللبنانيين في حال من القلق.

واعتبر البعريني في بيان، انه "في حال لم يتم التكليف فالوضع سيء، وفي حال تم التكليف لندخل في مرحلة التأليف المعرقَل كما يتحدث البعض فالوضع سيء ايضاً، والشعب وحده يدفع الثمن في الحالتين".

وناشد النائب البعريني جميع القيادات السياسية تغليب الوعي والحكمة والمصلحة الوطنية على كل الاعتبارات الاخرى، لان لبنان ما عاد يحتمل، واللبنانيين باتوا يرزحون تحت وطأة وضع معيشي واقتصادي كارثي يهدد ب​انفجار​ قريب ان لم تتوفر المعالجة السريعة.