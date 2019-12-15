الصراف دان الاعتداء على مكتب الوطني الحر بعكار

دان وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف "الاعتداء على مكتب التيار الوطني الحر في بلدة جديدة الجومة العكارية ،لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة"، مؤكدا ان "هذه الاعمال غريبة عن اهل عكار وثقافتهم واحترامهم بعضهم البعض".
ووضع الصراف الاعتداء في عهدة الاجهزة الامنية، داعيا |للتحقيق وكشف الفاعلين وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات".
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