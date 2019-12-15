الصراف دان الاعتداء على مكتب الوطني الحر بعكار

دان وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​ "الاعتداء على مكتب ​التيار الوطني الحر​ في بلدة جديدة الجومة العكارية ،لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة"، مؤكدا ان "هذه الاعمال غريبة عن اهل عكار وثقافتهم واحترامهم بعضهم البعض".



ووضع الصراف الاعتداء في عهدة ​الاجهزة الامنية​، داعيا |للتحقيق وكشف الفاعلين وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات".