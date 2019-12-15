طقس الغد مشمس وتحذير من تكون الجليد ليلا على على الطرقات الجبلية فوق 1200 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يستقر الطقس على الحوض الشرقي للمتوسّط ويستمر خلال الأيام القادمة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة وضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق مساءً في المناطق الجنوبية والبقاع الغربي، كما نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1400 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى .
الإثنين: مشمس الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار وتدنيها خلال الليل، تنشط الرياح أحيانا خاصة في شمال البلاد، كما نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية فوق ١٢٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى .
الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل خلال النهار وتبقى دون تعديل على الساحل. يبقى خطر الجليد على الطرقات الجبلية فوق ١٢٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
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