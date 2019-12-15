طقس الغد مشمس وتحذير من تكون الجليد ليلا على على الطرقات الجبلية فوق 1200 متر

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يستقر الطقس على الحوض الشرقي للمتوسّط ويستمر خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة وضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ ، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق مساءً في المناطق الجنوبية و​البقاع الغربي​، كما نحذر من تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو 1400 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى .

الإثنين: مشمس الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال ​النهار​ وتدنيها خلال الليل، تنشط الرياح أحيانا خاصة في شمال البلاد، كما نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية فوق ١٢٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى .

الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل خلال النهار وتبقى دون تعديل على الساحل. يبقى خطر الجليد على الطرقات الجبلية فوق ١٢٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.