زلزال بقوة 6,8 درجات يضرب جنوب الفيليبين

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن زلزالاً بقوة 6,8 درجات ضرب جزيرة مينداناو في جنوب ​الفيليبين​، المنطقة ذاتها التي تعرضت لعدة هزّات أرضية أوقعت قتلى في تشرين الأول/أكتوبر. وأكد المركز عدم وجود تهديد بحدوث ​تسونامي​.

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