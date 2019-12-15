واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان الأسبوع المقبل

كشف مسؤولون أميركيون أن ​الولايات المتحدة​ تعتزم سحب نحو 4 آلاف جندي من ​أفغانستان​، الأسبوع المقبل، أي ثلث عدد الجنود المتواجدين هناك.

ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" عن ثلاثة مسؤولين سابقين وحاليين أن إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ تعتزم إعلان سحب نحو 4 آلاف جندي من أفغانستان، الأسبوع المقبل، فيما ستترك بين 8 آلاف و9 آلاف من جنودها هناك.

وقالت إن الإعلان سيأتي بعد أيام من استئناف ​واشنطن​ محادثات ​السلام​ مع ​طالبان​ في العاصمة القطرية ​الدوحة​، رغم إعلان مبعوث السلام الأمريكي الخاص إلى أفغاستان ​زلماي خليل زاد​ الأربعاء تعليق المحادثات لفترة وجيزة بسبب ​تفجير​ تبنته طالبان قرب قاعدة أمريكية في كابل.

ولدى الولايات المتحدة حاليًا بين 12 ألف و13 ألف جندي في أفغانستان، ولم يحدد المسؤولون متى ستبدأ عملية سحب الجنود لكن وصفوها بأنها عملية ستكون على مراحل ولبضعة أشهر.

وكان الرئيس دونالد ترامب وصل أفغانستان قبل نحو أسبوعين في زيارة غير معلنة، حيث التقى العسكريين الأمريكيين هناك والرئيس الأفغاني ​أشرف غني​.