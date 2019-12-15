درغام: احراق مكتب التيار في عكار هو عمل تخريبي مستنكر

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب اسعد درغام ان "احراق مكتب ​التيار الوطني الحر​ في عكار وهو عمل تخريبي مستنكر"، مشيرا الى ان "​منطقة عكار​ اكدت دائما انها ترفض الفتن".

وفي تصريح له، رأى درغام ان "ما حصل غريب عن ثقافة عكار و​الحراك الشعبي​ في المنطقة يرفض هذه الاعمال"، مضيفا:"يكفينا في عكار ما كان من اهمال لهذا المنطقة من قبل الحكومات المتعاقبة".

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