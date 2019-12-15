دانت هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر الاعتداء على أحد مكاتب التيار في بلدة جديدة الجومة العكارية حيث أقدمت بعض المجموعات على دخول المكتب وتحطيم واحراق محتوياته.
وتساءلت الهيئة في بيان، "لماذا بعد حمانا وطرابلس وجونيه يأتي دور عكار اليوم؟ وما الهدف من هكذا تعديات والبلاد مقبلة على استشارات نيابية يأمل اللبنانيون في أن تؤدي إلى تكليف رئيس حكومة جديد؟"
ووضعت الهيئة ما جرى في عهدة الاجهزة الامنية للقيام بالتحقيق تمهيدا لمعاقبة الفاعلين وفق القانون لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة قضاء عكار في التيار الوطني: ما الهدف من التعدي على مكاتب التيار في هذه المرحلة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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