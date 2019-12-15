هيئة قضاء عكار في التيار الوطني: ما الهدف من التعدي على مكاتب التيار في هذه المرحلة؟

دانت هيئة ​قضاء عكار​ في ​التيار الوطني الحر​ الاعتداء على أحد مكاتب التيار في بلدة جديدة الجومة العكارية حيث أقدمت بعض المجموعات على دخول المكتب وتحطيم واحراق محتوياته.

وتساءلت الهيئة في بيان، "لماذا بعد ​حمانا​ و​طرابلس​ و​جونيه​ يأتي دور عكار اليوم؟ وما الهدف من هكذا تعديات والبلاد مقبلة على استشارات نيابية يأمل ​اللبنانيون​ في أن تؤدي إلى تكليف رئيس ​حكومة​ جديد؟"

ووضعت الهيئة ما جرى في عهدة ​الاجهزة الامنية​ للقيام بالتحقيق تمهيدا لمعاقبة الفاعلين وفق القانون لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال.