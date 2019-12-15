الداخلية العراقية: إلقاء القبض على 5 متهمين بأحداث ساحة الوثبة

أعلنت ​وزارة الداخلية العراقية​ عن "القاء القبض على 5 متهمين بأحداث ساحة الوثبة". وأثار مقتل شاب قرب تجمعات المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط العاصمة العراقية بغداد موجة احتجاجات وجدلا وتبادل اتهامات بشأن الطريقة بالغة العنف التي قتل فيها. وكشفت الشرطة العراقية إن خلافا بين شاب في الـ 17 من عمره ومحتجين انتهى بقتله وتعليق جثته على عمود إشارة مرور في ساحة الوثبة بالقرب من ساحة التحرير،ويتهم المتظاهرون هذا الشخص بإطلاق النار عليهم وقتل عدد منهم، قبل مهاجمتهم لمنزله وقتله.

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