وهاب: بخطوات واثقة يسير لبنان واللبنانيون نحو الفوضى لا حكومة قريبة

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "بخطوات واثقة يسير ​لبنان​ واللبنانيون نحو الفوضى لا ​حكومة​ قريبة والتخريب سيد الموقف، حمى الله لبنان من مصير أسود".

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