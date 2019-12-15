هونغ كونغ تعلن اختفاء أحد مواطني المنطقة عند نقطة تفتيش صينية









اسماء السيد - هونغ كونغ: أعلنت دائرة الهجرة في هونغ كونغ الأحد أنها تلقّت معلومات بشأن شخص فُقد على جسر يربط المدينة بمنطقة ماكاو حيث تقع نقطة تفتيش تابعة للشرطة الصينية.

ووردت أولى المعلومات عن اختفائه السبت عندما قال نجله لوسائل إعلام محلية إن والده بعث برسالة نصية قال فيها إنه تم اعتقاله أثناء مروره في جزيرة اصطناعية تديرها الشرطة الصينية وهو في طريقه إلى ماكاو، التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

كان الرجل على متن حافلة بعد ظهر الجمعة تمر في شبكة الجسور والأنفاق التي تربط هونغ كونغ بماكاو ومدينة جوهاي في البر الصيني الرئيسي، وفق ما أفاد نجله.

قال نجله لـ"كابل نيوز" طالبًا عدم الكشف عن هويته "كانت رسالته الأخيرة +تم توقيفي+". وتقع الجزيرة الاصطناعية في وسط "بيرل ريفر دلتا" في مياه البر الصيني الرئيس.

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عادة ليست هناك نقطة تفتيش في المكان. لكن الشرطة الصينية أقامت نقطة فيها في الأسبوع الماضي تضم أجهزة أشعة سينية وأخرى للتعرّف إلى الوجوه قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى ماكاو.

وقال متحدث باسم دائرة الهجرة لوكالة فرانس برس إن الدائرة "تلقّت طلبًا للمساعدة" بشأن أحد السكان "يشتبه في أنه فُقد (...) أثناء سفره إلى ماكاو عبر جسر هونغ كونغ-جوهاي-ماكاو". أضاف المصدر أن الدائرة تتواصل مع مكتب المدينة التجاري في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، المحاذية لماكاو.

تم تشديد الإجراءات الأمنية في ماكاو قبل زيارة شي للاحتفال الجمعة بالذكرى الـ20 لتسليمها من البرتغال إلى الصين. ومر مراسلو فرانس برس عبر نقطة التفتيش الأربعاء الماضي. وكانت تدار من قبل عشرات العناصر من فرقة التدخل السريع المدججين بالسلاح. وتم فحص أمتعة ووجوه ووثائق ركاب الحافلات.

تأتي احتفالات ماكاو في وقت شهدت هونغ كونغ ستة أشهر من التظاهرات الضخمة المناهضة لبكين والتي تخللها العنف في كثير من الأحيان.

اندلعت التظاهرات للاحتجاج على خطة طرحتها حكومة هونغ كونغ وتم التخلي عنها لاحقًا تسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيس، حيث يرى كثيرون أن المحاكم التي يهيمن عليها الحزب الشيوعي تفتقد للشفافية.

