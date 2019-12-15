شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل البرلمان" يكشف تفاصيل زيارة اللجنة لطرق وموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف "عبد الواحد" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة ستتفقد ميناء سفاجا والغردقة، وكذلك كل الخطوط الملاحية الجديدة فى شرم الشيخ، ومناقشة جميع مشاكلها ومشاكل الشركات المستثمرة فيها، وكذلك الخط الملاحى الجديد، الواقع بين الغردقة وشرم الشيخ، والذى يمثل نقلة نوعية فى السياحة المصرية والنقل البحرى المصرى، بتوفير ما يزيد عن 800 كيلو بالسيارة.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن اللجنة سترصد أى مخالفات وسترسلها فى تقرير إلى الأمانة العامة للبرلمان، تمهيداً لمناقشته فى جلسة عامة، وستفعل جميع أدواتها الرقابية حال وقوع أى مخالفات، تخص مدى استجابة وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لملاحظات اللجنة.