تعرف في 5 نقاط علي أجندة إسكان النواب بشأن التخطيط العمراني والعشوائيات

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وفي هذا الصدد، نستعرض أبزر ما تضمنه جدول أعمال اللجنة في مجال التخطيط العمراني و العشوائيات علي النحو الآتي:
أولاً: التخطيط العمراني
1- بحث ودراسة معوقات تنفيذ للمخططات الخاصة بالمدن والكردونات الحالية والاحتياجات اللازمة لتخطيط المناطق التي تمثل إمتداداً طبيعياً للمدن الحالية ومناطق التعمير.
2- دراسة إمكانية نقل تبعية إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات إلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعوقات ذلك.
ثانيا: العشوائيات
1- دراسة البرامج الموضوعة لازالة العشوائيات المهددة لحياة المواطنين وتوفير مساكن بديلة آمنة.
2- بحث سبل تطوير المناطق العشوائية القابلة لذلك.
3- دراسة سبل الحد من ظخور عشوائيات جديدة من خلال آليات غير تقليدية.
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