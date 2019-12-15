شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف في 5 نقاط علي أجندة إسكان النواب بشأن التخطيط العمراني والعشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حموده، أجندة متكاملة علي المستوي التشريعي والرقابي، خلال دور الأنعقاد الخامس (الحالي) من الفصل التشريعي الأول، في كافة المجالات التي تتعلق بعملها.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبزر ما تضمنه جدول أعمال اللجنة في مجال التخطيط العمراني و العشوائيات علي النحو الآتي:

أولاً: التخطيط العمراني

1- بحث ودراسة معوقات تنفيذ للمخططات الخاصة بالمدن والكردونات الحالية والاحتياجات اللازمة لتخطيط المناطق التي تمثل إمتداداً طبيعياً للمدن الحالية ومناطق التعمير.

2- دراسة إمكانية نقل تبعية إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات إلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعوقات ذلك.

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ثانيا: العشوائيات

1- دراسة البرامج الموضوعة لازالة العشوائيات المهددة لحياة المواطنين وتوفير مساكن بديلة آمنة.

2- بحث سبل تطوير المناطق العشوائية القابلة لذلك.

3- دراسة سبل الحد من ظخور عشوائيات جديدة من خلال آليات غير تقليدية.