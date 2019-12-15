بالصور- إعدام 700 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، عن إعدام 717 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 25 كيلو جرام لحوم وأحشاء فاسدة قبل طرحها للبيع للمواطنين، وتحرير 97 محضر تموين متنوع.

وأوضح "الفقي" أن تلك الضبطيات جاءت خلال حملات تموين ومرافق شنتها مراكز "سوهاج، البلينا، جهينة، طما، المراغة، طهطا"، خلال الأسبوع الماضي، لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديريات "التموين، والصحة والطب البيطري" وشرطة المرافق ومباحث التموين.

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحررت عنها المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.