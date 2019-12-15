على هامش منتدى الدوحة..وزيرا خارجية إيران وقطر يبحثان العلاقات الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة/طهران- (د ب أ):

استقبل وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأحد، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك على هامش منتدى الدوحة.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الجهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، تبادل الجانبان الآراء حول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية.

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ووصل ظريف إلى قطر أمس السبت للمشاركة في منتدى الدوحة 2019 ، وللقاء بعض نظرائه.

ومن المقرر أن يلقي ظريف اليوم كلمة في المنتدى، الذي انطلق أمس السبت ويستمر يومين تحت عنوان "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب".

وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني التقى نظيره القطري أحمد بن عبدالله بن زيد المحمود أمس السبت، على هامش الجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية، في تركيا، وأكدا على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشدد لاريجاني على متانة العلاقات بين الجانبين.