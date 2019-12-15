مانشستر يونايتد يفاوض لضم نجم نابولي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد بدأ مفاوضاته من أجل التعاقد مع أحد نجوم نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسؤولي الشياطين الحمر أجروا اتصالات بالفعل، مع البلجيكي درايس ميرتينز، مهاجم فريق الجنوب الإيطالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميرتينز مع نابولي، بنهاية هذا الموسم.

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وترفض إدارة النادي طلب اللاعب، منحه عقدًا جديدًا لمدة عامين، براتب سنوي 6 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميلان، أكثر من ينافس الشياطين الحمر على هذه الصفقة.

وأضافت "ميرور" أن ميرتينز يفضل البقاء في الدوري الإيطالي، حيث اعتاد اللعب هناك منذ انضمامه لنابولي في 2013، قادمًا من آيندهوفن.