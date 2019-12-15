اعتداءات للمستوطنين واعتقالات بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما تواصلت اعتداءات مجموعات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين من الخليل، بينهم شقيقان وأسير محرر.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين هاني وخالد جوابرة، والفتى عمار محمود جوابره، والأسير المحرر عماد خالد جوابره، عقب دهم منازل ذويهم في مخيم العروب. كما اعتقلت إيهاب غالب أبو داوود زيدات، عقب دهم منزله في بني نعيم.

وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال، نشطاء بعد اقتحام وتفتيش منازلهم في أحياء المدينة، ومن بينهم أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور، الذي اعتقل بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وقال الناشط ناصر عجاج إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الناشطين المقدسيين عرين زعانين من حي وادي الجوز، ومجدي أبو غزالة من حي الصوانة وسط القدس.

واقتحمت مخابرات وقوات الاحتلال منزل عامر عوض، وقامت بتسليم عائلته استدعاء له للتحقيق لعدم وجود بالمنزل.

واعتقلت واحتجزت شرطة الاحتلال مطور عدة مرات، عدى عن إبعاده المتكرر عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لعدة أشهر، إلى جانب تعرضه للحبس المنزلي والاستدعاءات المستمرة.

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واعتقلت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة فتيين شقيقين من قرية الجديرة، شمال غربي القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بلال (13 عاما)، وعبدو محمد قاسم (14 عاما)، أثناء تواجدهما قرب جدار الفصل العنصري، المقام على أراضي القرية.

في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود سلامة قاسم لدى مروره عبر حاجز الجلمة عائدا لجنين.

ووفقا لندي الأسير، فإن جنود الاحتلال اعتقلوا العشرات من محافظة جنين في الأسابيع الأخيرة على الحواجز المختلفة بالضفة.

ولليلة الثالثة على التوالي، هاجم مستوطنو مستوطنة "بيت عاين" الواقعة في مجمع مستوطنات "غوش عصيون"، مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة قرب قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة، أن المستوطنين واصلوا رشقهم المركبات قرب منطقة "الجمجوم" الواقعة بين بلدة نحالين وقرية الجبعة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة المواطن وائل حمدان.