حريق هائل في كراج للسيارات بدبورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق هائل في مرأب (كراج) للسيارات في قرية دبورية صباح اليوم، الأحد.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أنّه: "اندلع حريق داخل كراج كبير في دبورية وانتشر في أنحاء الكراج. خمسة طواقم وسيارة لتزويد المياه تعمل على إخماد الحريق ومنع انتشاره. حتى الآن لم يبلغ عن إصابات".

وقال شهود عيان إن الحريق أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة في المرأب، وأن الشرطة وخبير للحرائق باشروا التحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

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ومما يذكر أن حريقا داخل منزل مأهول في مدينة الرملة أسفر عن مصرع رجل الأعمال إبراهيم موسى أبو غانم (50 عاما) أمس، السبت، وتحقق الشرطة إذا ما كان الحريق متعمدا وبفعل فاعل.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الضحية ترك خلفه زوجة وعشرة أبناء. وكان قد دخل ليرتاح داخل غرفة خشبية ملتصقة ببيته، وقام بإشعال المدفئة، وترك بجانبها مادة مشتعلة (كاز)، ومن ثم ذهب للنوم على الفرشة، وخلال ذلك تسببت المدفئة باشتعال الكاز، ما أسفر عن مصرعه. كما يشار إلى أن اثنين من أبنائه كانا في الطابق الثالث، وعندما شعرا بالدخان قفزا من شرفة لأخرى ونجيا من الخطر.

وصرحت العائلة أن "المرحوم إنسان معروف لدى الجميع، وكان طوال الوقت يحب عمل الخير ومساعدة الفقراء، وأن فقدانه مؤلم ومحزن جدا، وكانت محاولات لإنقاذ حياته، لكنها لم تنجح. ولا يزال التحقيق جاريا في ملابسات الحريق".