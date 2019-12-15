وفاة شخصين في حادثتي سير منفصلتين بإب

الأحد 15 ديسمبر 2019

توفي مواطنان في حادثتي سير منفصلتين شهدتهما محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن المواطن "شوقي محمد علي احمد الحشائي"، قتل دهساً في حادثة سير شهدتها مديرية المشنة.

وأضافت المصادر أن سائق السيارة أقدم وبشكل متعمد على دهس الضحية بسيارته حتى الموت.

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وبحسب المصادر فإن سائق السيارة التي ارتكبت الحادث يُدعى" ع ا ق م".

وفي مديرية المخادر توفي سائق سيارة من نوع "شاص" بعدما انهارت سيارته من قمة شاهقة في "سمارة".

وقالت المصادر أن السائق فقد التوازن بعدما فقد "الفرامل" وانهارت سيارته بشكل سريع من أعلى إلى أسفل ما أدى إلى وفاته في الحادثة.

وتتسبب الحوادث المرورية التي تشهدها المحافظة بوفاة وإصابة المئات سنوياً في حرب غير معلنة تحصد أرواح المدنيين في محافظة تتعدد فيها أسباب الوفاة والقتل كأكبر المحافظات اليمنية منذ سيطرة الحوثيين عليها.