شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة حوثية للتغطية على خروقاتها بإستهداف لنقاط الإرتباط بالحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 تحاول مليشيات الحوثي عبثاً التغطية على خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في مدينة الحديدة بعد استهدافها لنقاط ضباط الإرتباط لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

حيث، أخفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران ضابط ارتباط، بعد تأكيده لعمليات الرقابة الأممية بلاغ استهداف إمداد نقطة ضباط الإرتباط يوم الجمعة. Advertisements وقالت مصادر، إن المليشيات أخفت ضابطاً أكد بلاغ استهداف مليشيات الحوثي لجندي يعمل في إمداد ضباط الإرتباط في النقطة الخامسة عند مبنى سيتي ماكس يوم الجمعة. وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية أخفت الضابط وقامت بإستبداله بضابط آخر ليحل بدلاً عنه.

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