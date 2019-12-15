شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد قيادي بارز في المقاومة خلال مواجهات مع المليشيا بالضالع.. الاسم والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 استشهد قيادي ميداني من ألوية المقاومة الجنوبية، في مواجهات أس السبت 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019م، شمال غربي الضالع.

وذكر إعلام ألوية المقاومة الجنوبية، أن القائد الميداني مروان محمد صالح العشوي، قائد جبهة حبيل يحيى ـ المشاريح حجر، جنوب غربي الفاخر، الواقعة غربي قعطبة، بمحافظة الضالع، استشهد اليوم السبت، وهو يقود معركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية. Advertisements وشهدت جبهات الفاخر الشمالية والجنوبية الغربية مواجهات عنيفة استمرت تسع ساعات، وصفها عسكريون بـ"الاشرس" خلال الأسابيع الأخيرة المنصرمة. واستخدم في المواجهات، مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة

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