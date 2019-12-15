17 مصابا حوثيا يصلون مستشفيات الحديدة بعد مشاركتهم في محاولات تسلل

الأحد 15 ديسمبر 2019

استقبلت مستشفيات مدينة الحديدة 17 جريحاً من مسلحي مليشيات الحوثي ، أصيبوا في الساحل الغربي خلال محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات المشتركة.



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وأفادت مصادر أن مستشفيات مدينة الحديدة استقبلت 17 جريحاً من مسلحو الحوثي ، معظمهم معظمهم في حالة الخطر ، أصيبوا في أنحاء متفرقة من أجسادهم ، أثناء محاولتهم التسلل الى مواقع القوات المشتركة.

وكانت القوات المشتركة قد أحبطت محاولات تسلل نفذتها عناصر من مليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من الساحل الغربي ، وأوقعت خسائر فادحة في صفوف مسلحي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، ودمرت عدداً من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التابعة للمليشيات.