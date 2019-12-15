مقتل وإصابة أكثر من 20 حوثيا في جبهة المشاريح بالضالع

الأحد 15 ديسمبر 2019

قُتل وأصيب أكثر من 20 عنصراً من مليشيا الحوثي، بينهم قيادي بارز، الأحد 15 / كانون الأول 2019م، شمال غربي الضالع.



وأكدت مصادر ميدانية مقتل مجموعة تابعة مليشيا الحوثي بكامل أفرادها، بينهم قيادي بارز يدعى "عبدالقادر عبدالله هاشم"، شاركت في هجوم فجر السبت، بجبهة المشاريح، على موقع "الحَره"، شرق مديرية الحُشا.

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وتتواجد في مديرية الحُشا، التي ينحدر منها الصريع "هاشم"، عدد من القرى التي تشكِّل حاضنة للسلالة المليشاوية.

إلى ذلك، أوضح شهود عيان، أن أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً سقطوا في هجوم فجر السبت على موقع "الحَره"، بينهم قيادات بارزة تتكتم المليشيا عن الإفصاح باسمائهم.

وتجددت المواجهات مساء السبت في جبهات بتار والمشاريح والجُب، بالتزامن مع استمرار تدفق التعزيزات الحوثية البشرية عبر معسكر الحمزة بمحافظة إب، وإمدادات بالذخائر والعبوات المتفجرة، وسلاح الرشاش عيار 23