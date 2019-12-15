شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يعلن فرض سيطرته على مناطق جديدة في الضالع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:46 صباحًا, 15 ديسمبر 2019 م المناطق _ عدن أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة “حبيل يحيى” في جبهة بتار شرق مديرية الحشاء، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأسفر الهجوم – وفقًا لما أورده موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصرع 14 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لها.

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