شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع خبراء ألغام وعناصر حوثية في البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم وجرح آخرين بينهم خبراء ألغام في انفجار عبوتين ناسفتين أثناء محاولتهم زرعها في منطقة سيلة الملاجم بجبهة فضحة شرق محافظة البيضاء بوسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري أن عناصر من الميليشيا المدعومة من إيران حاولت الليلة الماضية زراعة ألغام في سيلة فضحة بمديرية الملاجم، إلا أن العبوة انفجرت أثناء المحاولة وأسفرت عن مصرع خبير زراعة ألغام وعنصرين آخرين إلى جواره.

وكان خبير ألغام وعنصرين آخرين من الميليشيا لقوا مصرعهم في حادثة مشابهة في المنطقة ذاتها من الأسبوع المنصرم.