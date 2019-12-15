شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قويا وقع قرب مدينة دافاو فى جنوب الفلبين اليوم الأحد، لكن ليس هناك مخاوف من حدوث موجات مد (تسونامي).

وأضافت الهيئة أن قوة الزلزال 6.8 درجة ويقع مركزه على مسافة 61 كيلومترا جنوب غربي دافاو على جزيرة مينداناو الجنوبية، وعلى عمق نحو 28.2 كيلومتر لتخفض بذلك تقديراتها الأولية لقوة الزلزال من6.9 درجة.

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وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه ليس هناك خطر من حدوث موجات مد بعد الزلزال.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار، لكن الزلازل بهذا الحجم يمكن أن تلحق أضرارا بالمباني.

وتقع الفلبين في منطقة حزام النار النشطة من الناحية الجيولوجية وتعاني من هزات متكررة.