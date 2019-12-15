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الجيش اليمني يتقدم غرب الضالع

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أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة “حبيل يحيى” في جبهة بتار شرق مديرية الحشاء، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأسفر الهجوم عن مصرع 14 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، وتدمير عربتين تابعتين لها.

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