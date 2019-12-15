واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان

كشفت مصادر أمريكية، اليوم الأحد، أن واشنطن تعتزم الإعلان الأسبوع المقبل عن عزمها سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان، أي ثلث العسكريين الأمريكيين في هذ البلد.
ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" عن مصدر لم تذكر هويته قوله إن "عدد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان سيتقلص إلى نحو 9 آلاف"، مشيرا إلى أن سحب العسكريين الأمريكيين سيكون تدريجيا وسيستغرق أشهرا".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وصل إلى أفغانستان قبل نحو أسبوعين في زيارة غير مخطط لها وغير معلنة، حيث التقى العسكريين الأمريكيين هناك وكذلك الرئيس الأفغاني أشرف غني.
وقد أعلن ترامب مرارا عن عزمه سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
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