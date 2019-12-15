أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على خمسة متهمين بحادثة ساحة الوثبة. وذكرت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أنه تم "إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة الوثبة". وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، الخميس (12 كانون الأول 2019)، المباشرة "بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة"، مضيفاً: "سوف تصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة الوثبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.