النزاهة: صدور أمر قبض بحق عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر قبض بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وأضافت الدائرة في بيانها، أن ذلك جاء "لقيامه بمخالفة التعليمات وتسريب أسئلة امتحانات الدراسات العليا".

