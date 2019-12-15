أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، صدور أمر قبض بحق عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق؛ مبينة أن المتهم قام بـ"مخالفة التعليمات وتجاوز الصلاحيات الممنوحة له".
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر قبض بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وأضافت الدائرة في بيانها، أن ذلك جاء "لقيامه بمخالفة التعليمات وتسريب أسئلة امتحانات الدراسات العليا".
وأضافت الدائرة في بيانها، أن ذلك جاء "لقيامه بمخالفة التعليمات وتسريب أسئلة امتحانات الدراسات العليا".
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة: صدور أمر قبض بحق عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.