بالصور.. حملة تنظيف كبرى في التحرير والوثبة وحافظ القاضي والطيران

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اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن المباشرة بحملة تنظيف كبرى في التحرير والوثبة وحافظ القاضي والطيران وسط العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "اطلقت حملة كبرى لتنظيف وغسل ساحات ( التحرير والوثبة وحافظ القاضي والطيران ) بالإضافة الى تنظيف وغسل محيط المطعم التركي وجسر السنك وغيرها من المواقع التي تشهد تظاهرات واعتصامات مستمرة".
واضافت ان "الحملة شهدت توزيع عدد كبير الحاويات ونشرها في المواقع المذكورة".
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