بالصور.. الضباب يلف شوارع بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، اليوم الأحد، تشكل موجات ضباب كثيف، ما تسبب بتدني مستوى الرؤية بشكل كبير. وكانت مديرية الدفاع المدني دعت، أمس السبت، سائقي المركبات وسالكي الطرق الخارجية إلى توخي الحذر وتقليل السرعة إلى أدنى حد عند حدوث موجات الضباب، مع تشغيل مصابيح الإشارة التحذيرية وكشافات الإنارة وخصوصاً عند القيادة في الليل لتجنب وقوع الحوادث.



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