الرافدين يعلن عن 'تسهيلات كبيرة' لمنح السلف لموظفي الدولة

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، أن "التسهيلات" التي وُضعت لمنح السلف لموظفي الدولة الكترونياً والموطنة رواتبهم لدى المصرف والتي تتراوح ما بين خمسة إلى خمسة وعشرين مليون دينار جعلت من استلامها لا يستغرق وقتاً طويلاً.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فترة منح السلفة قد تصل إلى أسبوع أو أقل من ذلك وحسب إجراءات التدقيق التي يتخذها المصرف والتي تمهد لإطلاقها".
وأشار إلى أن "التقديم على السلف الكترونياً وعن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات ولن يستغرق التقديم عليها سوى خمس دقائق في فروع المصرف".
وأشار إلى أن "التقديم على السلف الكترونياً وعن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات ولن يستغرق التقديم عليها سوى خمس دقائق في فروع المصرف".
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